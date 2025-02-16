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Купер об 1:3 с США: «У Канады есть команда, которой не все равно – мы прошли этот тест. Теперь нужно кое-что подправить и победить Финляндию»

Матч второго тура группового этапа завершился со счетом 3:1 в пользу американцев. «Мы видим некоторые моменты и обратим на них внимание.

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