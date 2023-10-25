Эксперт объяснил, как китайское судно могло повредить Balticconnector

Эксперт по морским перевозкам и главный редактор интернет-портала «Морской Бюллетень» Михаил Войтенко выразил мнение, что китайское судно, предположительно, причастное к повреждению газопровода Balticconnector, могло встать на якорную стоянку в неположенном месте, повредив трубу.