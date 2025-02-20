Диалог – это разговор двух или более лиц

Галина Чужая Мне думается, что Еуропу рано со счетов сбрасывать... Эта старушка может какую-нибудь гадость приготовить. Особенно на фоне того, как с ней Трамп обошёлся. Недаром мелкобриты прискали, хотя давно из ЕС выскочили. А эти умеют гадости делать.

Eduard Кто Европа вообзе такая,что бы когонто отменять.Может их самих отменить? Европа разная,бедная богатая,но об этом они скромно умалчивают.Идти в Европу идти куда?