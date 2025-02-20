Мысли Бабы Яги Все фото из интернета - Эй, Европа! Ну ты чего? Да брось, не завидуй. Или завидуй молча.
Диалог – это разговор двух или более лиц
Комментарии
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Галина Чужая
Мне думается, что Еуропу рано со счетов сбрасывать... Эта старушка может какую-нибудь гадость приготовить. Особенно на фоне того, как с ней Трамп обошёлся. Недаром мелкобриты прискали, хотя давно из ЕС выскочили. А эти умеют гадости делать.
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13 час.
Eduard
Кто Европа вообзе такая,что бы когонто отменять.Может их самих отменить? Европа разная,бедная богатая,но об этом они скромно умалчивают.Идти в Европу идти куда?
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13 час.
Юрий Золотарев
С самого начала из Евроверхушки нужно убрать всё замудившееся бабьё: Бербок, Урсула, Кака Каллас... На втором этапе можно приняться за сумасшедших: занаркоченных, просроченных и прочих, провонявших насквозь. Далее: перевешать ВСЮ осатаневшую бандеросню. И только пото-ом откроется возможность говорить о каких-то там "переговорах".
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13 час.
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