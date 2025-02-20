Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 951 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • kornilenko28 корниленко
    А в автобусе кроме женщины в коричневой куртке больше никого не было?"Выходи на остано...
  • Шолпан Баймагамбетова
    Да не топит РК за клоуна, нет решительности. Вот если сша осудит, выжидают. Нерешительные нынче политики РКАтака на КТК: Зел...
  • Шолпан Баймагамбетова
    Почему он живой до сих пор?Атака на КТК: Зел...

Диалог – это разговор двух или более лиц

Диалог – это разговор двух или более лиц

Мысли Бабы Яги Все фото из интернета - Эй, Европа! Ну ты чего? Да брось, не завидуй. Или завидуй молча.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Чужая
Мне  думается, что Еуропу рано со счетов сбрасывать... Эта старушка может какую-нибудь гадость  приготовить.  Особенно на фоне того, как с ней Трамп обошёлся. Недаром  мелкобриты прискали, хотя давно из ЕС выскочили.  А эти умеют гадости делать.
Ответить
13 час.
Eduard
Кто Европа вообзе такая,что бы когонто отменять.Может их самих отменить? Европа разная,бедная богатая,но об этом они скромно умалчивают.Идти в Европу идти куда?
Ответить
13 час.
Юрий Золотарев
С самого начала из Евроверхушки нужно убрать всё замудившееся бабьё: Бербок, Урсула, Кака Каллас... На втором этапе можно приняться за сумасшедших: занаркоченных, просроченных и прочих, провонявших насквозь. Далее: перевешать ВСЮ осатаневшую бандеросню. И только пото-ом откроется возможность говорить о каких-то там &quot;переговорах&quot;.
Ответить
13 час.
наверх