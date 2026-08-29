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Экс-арбитр Федотов о руке Тормены: «Правильное решение: продолжить игру. Мяч считается неожиданным для игрока «Краснодара» после отскока от газона»

Бывший судья Игорь Федотов поддержал решение арбитра Никиты Новикова не назначать пенальти в матче «Краснодара» и « Ростова » (1:0, второй тайм) в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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