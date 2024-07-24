«Единая Россия» значительно изменила состав руководства в Карелии

Обновленный состав определился на региональной конференции партии в минувшие выходные. Как уже ранее сообщалось, глава Карелии Артур Парфенчиков избран секретарём реготделения «Единой России» вместо ушедшего на СВО Элиссана Шандаловича.
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