Лавров: англосаксы подталкивают Ближний Восток к грани большой войны

Англосаксонские силы подталкивают Ближний Восток к грани большой войны, и эта политика западных стран зачастую приводит к всплескам терроризма и экстремизма, заявил глава МИД Сергей Лавров в рамках выступления на Международной выставке-форуме "Россия".
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