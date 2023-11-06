Лавров: англосаксы подталкивают Ближний Восток к грани большой войны

Англосаксонские силы подталкивают Ближний Восток к грани большой войны, и эта политика западных стран зачастую приводит к всплескам терроризма и экстремизма, заявил глава МИД Сергей Лавров в рамках выступления на Международной выставке-форуме "Россия".