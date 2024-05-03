Враг анонсирует масштабное наступление России в мае-июне

https://t.me/dimsmirnov175/70193Тот случай, когда слова врага да Богу в уши. Но меня не оставляет ощущение дежавю: ровно так же противник причитал о «готовящейся агрессии России» за несколько месяцев до СВО, буквально приглашая нас к этому ходу.