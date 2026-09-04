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Исламский эксперт: биткоин соответствует всем законам шариата

Муфтий Мухаммад Абу Бакар, исламский эксперт по вопросам исламского религиозного права в компании Blossom Finance, сегодня сообщил о том, что "биткоин совместим со всеми законами шариата" (нормам и принципам исламского права).

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