В Алуште простились с погибшим воином СВО Павлом Босовым

В Алуште простились с погибшим воином СВО Павлом БосовымБоец погиб 18 ноября 2024 года, выполняя свой воинский долг, защищая интересы России и мирных жителей ДНР и ЛНР, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
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