От классики до хип-хопа: стала известна фестивальная афиша «Музыкального сердца театра»

Жители Самары и Тольятти смогут увидеть спектакли с 15 по 24 ноября.фото: Театральная компания Глеба Матвейчука--> Жители Самары и Тольятти с 15 по 24 ноября смогут оценить музыкальные спектакли из Москвы, Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска, которые были номинированы на премию «Музыкальное сердце театра».