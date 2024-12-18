Возмездие за теракт? Серия мощнейших ударов обрушилась на Украину

Наталия

Давно пора от "возмездия" переходить к упреждению.Мы все время пытаемся быть лучше и благороднее всех, но этого никто и никогда не оценит, ни враги, ни так называемые друзья. И те, и другие, с удовольствием этим пользуются, считая нас наивными и не особо умными.