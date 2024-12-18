Медвежий угол
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Медвежий угол

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Возмездие за теракт? Серия мощнейших ударов обрушилась на Украину

Возмездие за теракт? Серия мощнейших ударов обрушилась на Украину

Татар-информ  Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова дал признательные показания Readovka✔ ❗️Задержанным подозреваемым исполнителем убийства Игоря Кириллова оказался гражданин Узбекистана, за преступление ему обещали $100 тыс — Следком РФВ Следкоме сообщили, что в качестве подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержан гражданин Узбекистана 1995 года рождения.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... почему толькомерзкоскунсию???????
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2 час.
Наталия
Давно пора от &quot;возмездия&quot; переходить к упреждению.Мы все время пытаемся быть лучше и благороднее всех, но этого никто и никогда не оценит, ни враги, ни так называемые друзья. И те, и другие, с удовольствием этим пользуются, считая нас наивными и не особо умными.
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2 час.
ВВ
Владимир Витковский
... должен!!!
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2 час.

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