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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент Бразилии об Анчелотти: «Я ничего не имею против иностранцев, но думаю, что и у нас в стране есть тренеры, которые способны руководить сборной»

Президент Бразилии об Анчелотти: «Я ничего не имею против иностранцев, но думаю, что и у нас в стране есть тренеры, которые способны руководить сборной»

Главным тренером «пентакампеонов» стал Карло Анчелотти.  «Честно, я ничего не имею против иностранцев.

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