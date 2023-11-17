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Сына Кадырова Адама наградили орденом «Трудовая доблесть России»

Сына Кадырова Адама наградили орденом «Трудовая доблесть России»

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама наградили орденом «Трудовая доблесть России». Об этом сообщил 17 ноября министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

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Комментарии
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NADEGDA PAYNYH
Я в ауте.Вот это да.Что хотим ,то и творим.
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18 час.
Модест
Пора давать орден Умелая правая рука.
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17 час.

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