Сына Кадырова Адама наградили орденом «Трудовая доблесть России»

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама наградили орденом «Трудовая доблесть России». Об этом сообщил 17 ноября министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.
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