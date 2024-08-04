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Директор «Баварии» Эберль подтвердил переговоры с Киммихом о новом контракте: «Йозуа был важным игроком и должен таковым оставаться»

«Состоялся очень хороший и позитивный разговор. У нас будут дальнейшие обсуждения. Полагаю, общее его восприятие в Германии не соответствует действительности.

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