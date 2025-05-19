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Погиб телеведущий из Якутии, который ушёл на СВО добровольцем

Погиб телеведущий из Якутии, который ушёл на СВО добровольцем

Известный якутский журналист, телеведущий НВК (Национальной вещательной компании) "Саха" Алексей Семёнов погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции.

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