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На Украине раскрыли схему хищения 25 млн гривен на выплатах за «разрушенные» дома

На Украине раскрыли схему хищения 25 млн гривен на выплатах за «разрушенные» дома

Украинская прокуратура заявила о хищении 25 млн гривен на компенсациях за якобы разрушенные дома в Киевской области.

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