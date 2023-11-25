Военная хроника сообщила о новых взрывах в Киеве

Военная хроника сообщила, что в Киеве снова произошли взрывы. «Украинские мониторинговые каналы сообщают, что активно гремит в районе аэропорта Борисполь, где ранее были размещены американские ЗРК Patriot», — говорится в сообщении.
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