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Япония ввела санкции против 11 человек, 51 компании и трёх банков из России

Япония ввела санкции против 11 человек, 51 компании и трёх банков из России

Решение в рамках антироссийских мер ввести санкции против 11 физических лиц, 51 юридического лица и трёх банков из России, а также в отношении нескольких компаний и одного физлица из восьми стран мира приняли власти Японии.

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