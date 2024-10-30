HSBC превзошел ожидания по прибыли за 3 квартал

Крупнейший европейский кредитор HSBC сообщил о прибыли за третий квартал, которая превзошла ожидания аналитиков, чему способствовал значительный рост выручки, поскольку он приступает к масштабной реструктуризации, чтобы сбалансировать свою деятельность в Китае и на Западе.