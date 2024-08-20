Фото: ianed.ru Европейские наемники, павшие в Курской области Депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий поделился тревожными подробностями о судьбе европейских наемников, погибших в ходе боевых действий на территории Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)