МЭА заявляет о нетипичном мировом спросе на нефть в 2026 году

В 2026 году глобальный рынок нефти столкнулся с необычным сочетанием факторов. С одной стороны, спрос остается высоким и продолжает играть ключевую роль в мировой экономике, с другой — ускоряется переход к электромобилям, а геополитический кризис на Ближнем Востоке создает беспрецедентную неопределенность для производителей и потребителей.