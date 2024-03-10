Песков спросил Шольца о предмете разговора Арахамии и Джонсона в марте 2022 года

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу в связи с его заявлением об отсутствии каких-либо договоренностей между Россией и Украиной, которые могли бы быть заключены в марте 2022 года.
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