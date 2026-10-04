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Аргументы недели

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Reuters: в Иордании задержан хакер ShinyHunters, похитивший данные сотрудников ФБР

Reuters: в Иордании задержан хакер ShinyHunters, похитивший данные сотрудников ФБР

В Иордании задержали хакера из группировки, похитившей данные сотрудников ФБР, сообщает Reuters. По данным агентства, Саиф ад-Дин Хадер начал сотрудничать с ФБР и помогает установить других участников ShinyHunters.

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