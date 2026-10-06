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Царьград

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Магнитная буря 4 балла накроет Новосибирск утром

Магнитная буря 4 балла накроет Новосибирск утром

6 октября планетарный индекс Kp в Новосибирске достигнет 4 баллов в утренние часы, что соответствует активным геомагнитным условиям, но не дотягивает до слабой магнитной бури.

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