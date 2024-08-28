Бой дошел до штыков. Русские бились за зэчек, как за родных матерей

Владимир Сабакарь Добрый, но наивный человек, а тебе эта информация зачем? Да и цистерны с нефтепродуктами не тонут...

ДЗ Денис Зарюгин В интернете и на Дзене в частности очень много статей, что трагедия в Курске произошла по причине полной некомпетентности генерального штаба, а также из-за того, что тик-ток войска, которые охраняли границу курской области оставили позиции и драпанули. Пригожин в своё время как раз об этом и предупреждал, видимо прав был на 100%. Вечная ему память! К сожалению, после трагедии Курска ни один генерал не пострадает, наоборот, ещё несколько десятков понацепят значков «герой россии»!