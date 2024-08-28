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Бой дошел до штыков. Русские бились за зэчек, как за родных матерей

Бой дошел до штыков. Русские бились за зэчек, как за родных матерей

Колония в Малой Локне. Бой за колонию ИК-11 в Малой Локне даже на фоне тяжелых сражений с украинскими оккупантами в Курской области выглядит предельно жестоко и кроваво.

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Комментарии
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Владимир Сабакарь
Добрый, но наивный человек,  а тебе эта информация зачем? Да и цистерны с нефтепродуктами не тонут...
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3 час.
ДЗ
Денис Зарюгин
В интернете и на Дзене в частности очень много статей, что трагедия в Курске произошла по причине полной некомпетентности генерального штаба, а также из-за того, что тик-ток войска, которые охраняли границу курской области оставили позиции и драпанули. Пригожин в своё время как раз об этом и предупреждал, видимо прав был на 100%. Вечная ему память! К сожалению, после трагедии Курска ни один генерал не пострадает, наоборот, ещё несколько десятков понацепят значков «герой россии»!
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3 час.
лл
лина любимцева
Никаких  женщин-заключенных на территории колонии в то время уже давно не было. Контингент  вывели еще в самом начале, когда  банды ВСУ напали на Курскую область. В колонии спрятались мирные жители и дети из населенного пункта, которые  не успели эвакуироваться.. В колонии были  глубокие подвалы для хранения продуктов питания, и как раз они подходили для укрытия. Поэтому российские военные так отчаянно и защищали колонию.  Из-за женщин, детей и стариков... Чтобы не дать их в обиду. ВОТ КОГО ОНИ ЗАЩИЩАЛИ!!
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1 час.

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