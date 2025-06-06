Снижение ставки до 20%: эксперт объяснил, почему это мало что изменит

МОСКВА, 6 июня, ФедералПресс. Экономист и доцент РАНХиГС Николай Кульбака оценил снижение ключевой ставки Центрального банка с 21% до 20% как скорее символический жест, чем значимое экономическое событие.
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