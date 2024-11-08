Депутат Стенякина: предпенсионеры могут освобождаться от работы на два дня в год

Работники предпенсионного возраста имеют право взять два выходных в год для прохождения медосмотра. Компания обязана сохранить за ними должность и зарплату, сообщила РИА «Новости» член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.
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