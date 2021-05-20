Ельцина пережили, а лучше не стало. Нет веры Путину, нет уверенности в завтрашнем дне, Путину мы не нужны

Темы дняПолитикаЕльцина пережили, а лучше не стало. Нет веры Путину, нет уверенности в завтрашнем дне, Путину мы не нужны Я так думаю Вот уж правда,,Там царь Кощей над златом чахнет" это про Россию . Стаб Фонд или ,,кубышка" копится с 2004 года.Вернуться к статье148НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛагуткинВообще-то рождаемость высокая как раз в нищих странах. В развитых странах Запада смертность уже давно превышает рожаемость и прирост населения только за счет эмигрантов из нищих арабских стран. Но эти в любом случае не работники. Они наплевали на местные законы и порядки и едут только за пособиями. Так что в статье передергивания на каждом шагу. Чувствуется, что Госдеп не зря тратит деньги на попытки изменить власть в России на свою.Аркадий ШацкийПрям квинтэссенция либерды.Татьяна Козина (Дейнега)Автор - падаль пропандонная!Igara DerМолодец,не буду говорить кто,а то понапишут гадостей.П(Полина Романова (железова)Автор! Выбирай Ходора в президенты или Навального! И будет тебе счастье.ИИринаПочему у врагов коммунистов для России и российского народа всегда выбор между плохим ,и очень плохим ? Почему никогда у вас нет ничего и никого хорошего для России и её народа ?Елена Александровнаглавные твари в стране, это те кто называет себя коммунистами! а вы опасны, так как живёте в дурмане лживых коммунистических иллюзий! сейчас самая приличная власть в России и не видеть этого, не понимать и не знать, что и как было за последнее 100 лет, это значит быть крайне недалёким человеком.Елена Александровнадерипаска лживая мразь, та ещё гадина и подлец, клоп насосавшийся народной крови! знаю эту пакость лично и все его повадки хорошо известны! он про бедных взялся вещать, но не он ли приложил свою ручонку к тому, чтобы всё больше становилось бедных? не он ли первый канючит у правительства деньги для того чтобы в очередной раз переправить их в оффшоры? именно его активы не мешало бы национализировать! давно продался и ненавидит Россию и русских! статейку тиснул явно очередной враг государства и провокатор, подзуживающий общество на не адекватные суждения и не верные понятия управления государством! и так народ у нас всё больше нервничает по поводу и без него, а подобные писаки подбрасывают полешки в костерок раздражения и нетерпимости!Igor ЦиммерманГлупость, опирающаяся на ложь и замешанная на тотальной безграмотности! А Путину, реально воссоздающему Великую Россию, - удачи и сил выдержать всё это!Виктор СоболевБред сивой кобылыАлексей ПлескачВпереди - ещё бОльший бред будет публиковаться. Как будут валиться Штаты, как будет валиться 404, как начнутся зачистки В НАШЕЙ зоне влияния - разной НЕчисти и НЕлюди - уже полноразмерные - так эта шушера будет далее продолжать. Осень то - всего через полгода! А этих всех - изрядно поубавят во всех представительских структурах. Так что бреда нам - отовсюду, включая центральные каналы! - нам ещё слышать и слышать!JЯjahjaeffyandexru яхьяевСудя по всему статью писал кликуша из сообщества "дочерей офицера" ... за ящик печенья)ННинаПочему нет фамилии автора?Александр ТимошенкоТолько идиот или враг России ничего хорошего не видит в том, что было сделано за последние 20 лет. Идиот от узости мысли. Враг - чтобы уничтожить страну. Первый пункт алгоритма уничтожения страны: Вбить кол между властью и народом.Комментировать
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