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Ельцина пережили, а лучше не стало. Нет веры Путину, нет уверенности в завтрашнем дне, Путину мы не нужны

Ельцина пережили, а лучше не стало. Нет веры Путину, нет уверенности в завтрашнем дне, Путину мы не нужны

Я так думаю Вот уж правда,,Там царь Кощей над златом чахнет" это про Россию . Стаб Фонд или ,,кубышка" копится с 2004 года.

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Александр Лагуткин
Вообще-то рождаемость высокая как раз в нищих странах. В развитых странах Запада смертность уже давно превышает рожаемость и прирост населения только за счет эмигрантов из нищих арабских стран. Но эти в любом случае не работники. Они наплевали на местные законы и порядки и едут только за пособиями. Так что в статье передергивания на каждом шагу. Чувствуется, что Госдеп не зря тратит деньги на попытки изменить власть в России на свою.
Аркадий Шацкий
Прям квинтэссенция либерды.
Татьяна Козина (Дейнега)
Автор - падаль пропандонная!
Igara Der
Молодец,не буду говорить кто,а то понапишут гадостей.
Полина Романова (железова)
Автор! Выбирай Ходора в президенты или Навального! И будет тебе счастье.
Ирина
Почему у врагов коммунистов для России и российского народа всегда выбор между плохим ,и очень плохим ? Почему никогда у вас нет ничего и никого хорошего для России и её народа ?
Елена Александровна
главные твари в стране, это те кто называет себя коммунистами! а вы опасны, так как живёте в дурмане лживых коммунистических иллюзий! сейчас самая приличная власть в России и не видеть этого, не понимать и не знать, что и как было за последнее 100 лет, это значит быть крайне недалёким человеком.
Елена Александровна
дерипаска лживая мразь, та ещё гадина и подлец, клоп насосавшийся народной крови! знаю эту пакость лично и все его повадки хорошо известны! он про бедных взялся вещать, но не он ли приложил свою ручонку к тому, чтобы всё больше становилось бедных? не он ли первый канючит у правительства деньги для того чтобы в очередной раз переправить их в оффшоры? именно его активы не мешало бы национализировать! давно продался и ненавидит Россию и русских! статейку тиснул явно очередной враг государства и провокатор, подзуживающий общество на не адекватные суждения и не верные понятия управления государством! и так народ у нас всё больше нервничает по поводу и без него, а подобные писаки подбрасывают полешки в костерок раздражения и нетерпимости!
Igor Циммерман
Глупость, опирающаяся на ложь и замешанная на тотальной безграмотности! А Путину, реально воссоздающему Великую Россию, - удачи и сил выдержать всё это!
Виктор Соболев
Бред сивой кобылы
Алексей Плескач
Впереди - ещё бОльший бред будет публиковаться. Как будут валиться Штаты, как будет валиться 404, как начнутся зачистки В НАШЕЙ зоне влияния - разной НЕчисти и НЕлюди - уже полноразмерные - так эта шушера будет далее продолжать. Осень то - всего через полгода! А этих всех - изрядно поубавят во всех представительских структурах. Так что бреда нам - отовсюду, включая центральные каналы! - нам ещё слышать и слышать!
jahjaeffyandexru яхьяев
Судя по всему статью писал кликуша из сообщества "дочерей офицера" ... за ящик печенья)
Нина
Почему нет фамилии автора?
Александр Тимошенко
Только идиот или враг России ничего хорошего не видит в том, что было сделано за последние 20 лет. Идиот от узости мысли. Враг - чтобы уничтожить страну. Первый пункт алгоритма уничтожения страны: Вбить кол между властью и народом.

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