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МОСИНФОРМ

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30 июля – 2 августа — Автомобильный фестиваль «ПроДвижение»

30 июля – 2 августа — Автомобильный фестиваль «ПроДвижение»

Фото: vdnh.ru Гости автомобильного фестиваля «ПроДвижение» с 30 июля по 2 августа в рамках зоны «Аллея будущего» смогут увидеть перспективные разработки и прототипы транспорта, который появится на дорогах страны через 5, 10 и 15 лет.

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