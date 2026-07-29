30 июля – 2 августа — Автомобильный фестиваль «ПроДвижение»

Фото: vdnh.ru Гости автомобильного фестиваля «ПроДвижение» с 30 июля по 2 августа в рамках зоны «Аллея будущего» смогут увидеть перспективные разработки и прототипы транспорта, который появится на дорогах страны через 5, 10 и 15 лет.
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