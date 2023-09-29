УК "Кузбассразрезуголь" присвоен I уровень ESG-индекса по итогам оценки социальной и экологической политики

УК "Кузбассразрезуголь" вошла в число российских компаний с высоким, I уровнем ESG-индекса. Он составлен кредитным рейтинговым агентством НКР и оценивает деятельность в области устойчивого развития у 114 российских компаний.
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