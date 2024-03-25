Европа готовится к войне с Россией: горячие умы замахнулись на Крым. Одессой теперь Украина не отделается

Фото: globallookpress.com / Dominika Zarzycka 2 дня назад 1,7K прочитали Отказ американских политиков оказывать поддержку Украине заставил многих политиков в ЕС начать делать выводы из сложившейся ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии