Очевидец штурма Белого дома: снайперы по неизвестной причине стреляли трассерами

Александр Соколов, очевидец штурма Белого дома в октябре 1993 года, рассказал "Ленте.ру", что снайперы, которые стреляли из чердака находящегося напротив здания, по неизвестной причине использовали трассирующие патроны.
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