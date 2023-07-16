Здравствуйте! Знаю, что дура, но уже ничего не исправить. Живу с мужчиной в его доме на протяжении 5 лет, он женат, я знала об этом, но жена его живёт в другом городе своей жизнью.
Родила от женатого и теперь он бросил меня с грудным ребенком
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Майя Maja
А мне жалко девицу. Почему не знаю, но жалко...
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32 мин.
Элина Морозова
Да, ситуация очень печальная. Но согласись, она ведь сама ее себе создала. Думать головой надо, а не идти на поводу у постороннего дядьки.
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19 мин.
Майя Maja
Да уж. Согласна. Теперь будет искать выход. В конце концов не в вакууме живет. Эта не та ситуация из которой нет выхода. Может родители помогут, друзья какие детства. Подскажут, помогут, устроят на работку какую-нибудь. Вообщем действовать надо. Включаться в реальную жизнь вне квартиры.
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13 мин.
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