Куда пропали и могут ли вернуться в бой БПЛА «Байрактар» на Украине?

Турецкие разведывательно-ударные беспилотники «Байрактар» активно применялись ВСУ на первом этапе СВО, к сожалению, довольно эффективно, но после перехода войны в позиционную форму вдруг куда-то исчезли из поля зрения, как в прямом, так и в переносном смысле слова.