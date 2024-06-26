Капитан ЦСКА Нестеров: если Россию пустят на Олимпиаду, с удовольствием поедем

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018, капитан хоккейного ЦСКА Никита Нестеров в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, как неожиданный спад в минувшем сезоне поможет команде в будущем, высоко оценил потенциал сборной России на Олимпиаде-2026 и выразил желание принять участие в Играх, а также вспомнил, с какими сложностями столкнулся во время жизни в США и карьеры в НХЛ.