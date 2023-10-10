Жившие в СССР мигом вспомнят старые названия 7 городов - молодежь сломает мозг

Многие из нас привыкли к современным названиям городов, но вы когда-нибудь задумывались, как они звучали раньше? Города, такие как Санкт-Петербург, Волгоград и Екатеринбург, имели совершенно другие имена в эпоху СССР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии