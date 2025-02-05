"Антироссийский? Так я всегда такой был": Абхазия уйдёт к Турции, русские оплатят всё

Мне непонятно, почему аффтар подражая Абхазцам называет город Сухуми Сухумом? Пусть тогда вместо Ярославль пишет Ярославл, вместо Пермь - Перм, вместо Уфа - Уф и так далее.

Владимир Бурмистров

В 2008 году Шаманов не позволил грузинам воплотить сценарий Цхинвали в Абхазии, а события 1992 года гордые, от слова самовлюблённые, абхазцы забыли начисто! И как сказал предыдущий корреспондент чак - НУЖЕН ПРЯНИК И КНУТ, КНУТ И ЕЩЁ РАЗ КНУТ!