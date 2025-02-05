Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 922 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Свириденко
    А почему нет-то? Все возмущаются, словно намертво забыли как появился у страны действующий президент. С его стороны б...Оказывается, в Мо...
  • Halszka Brzozowska
    Moim zdaniem: W Moskwie powinno powstać Centrum Weteranów Wojennych dla weteranów i ich rodzin. zamiast centrum JelcynaОказывается, в Мо...
  • Юрий
    Дурак ты автор. При совке таких как ты было много - при погонах, с наганом и с пустой головой. Мейерхольда вообще тог...Русофоб и антисов...

"Антироссийский? Так я всегда такой был": Абхазия уйдёт к Турции, русские оплатят всё

"Антироссийский? Так я всегда такой был": Абхазия уйдёт к Турции, русские оплатят всё

Царьград Коллаж Царьграда Протурецкие круги были основной движущей силой ноябрьских протестов в Абхазии, завершившихся сменой президента республики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Leonid PlиGin
Мне непонятно, почему аффтар подражая Абхазцам называет город Сухуми Сухумом? Пусть тогда вместо Ярославль пишет Ярославл, вместо Пермь - Перм, вместо Уфа - Уф и так далее.
Ответить
8 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Послать нах всех хитрожопых...
Ответить
5 час.
Владимир Бурмистров
В 2008 году Шаманов не позволил грузинам воплотить сценарий Цхинвали в Абхазии, а события 1992 года гордые, от слова самовлюблённые, абхазцы забыли начисто! И как сказал предыдущий корреспондент чак - НУЖЕН ПРЯНИК И КНУТ, КНУТ И ЕЩЁ РАЗ КНУТ!
Ответить
5 час.
наверх