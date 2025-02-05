Царьград Коллаж Царьграда Протурецкие круги были основной движущей силой ноябрьских протестов в Абхазии, завершившихся сменой президента республики.
"Антироссийский? Так я всегда такой был": Абхазия уйдёт к Турции, русские оплатят всё
Комментарии
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Leonid PlиGin
Мне непонятно, почему аффтар подражая Абхазцам называет город Сухуми Сухумом? Пусть тогда вместо Ярославль пишет Ярославл, вместо Пермь - Перм, вместо Уфа - Уф и так далее.
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8 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Послать нах всех хитрожопых...
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5 час.
Владимир Бурмистров
В 2008 году Шаманов не позволил грузинам воплотить сценарий Цхинвали в Абхазии, а события 1992 года гордые, от слова самовлюблённые, абхазцы забыли начисто! И как сказал предыдущий корреспондент чак - НУЖЕН ПРЯНИК И КНУТ, КНУТ И ЕЩЁ РАЗ КНУТ!
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5 час.
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