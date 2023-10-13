Через тернии к Звездной. В Барнауле изменят проект здания ради новой дороги

"Дом.рф" готов пойти на уступки городским властям и изменить схему межевания участков Проект магазина на Звездной Большое здание по ремонту автомобилей в районе участка Павловский тракт, 333, построят в Барнауле на пустыре.
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