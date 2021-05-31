Почему британские спецслужбы сдали Протасевича и при чем тут встреча Байдена с Путиным

Элина МорозоваПолитикаПочему британские спецслужбы сдали Протасевича и при чем тут встреча Байдена с Путиным То что Протасевича "сдали свои" - уже не вызывает сомнений. В этой статье я приведу четкие тому доказательства.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр СимаковОтправить письмо в Минский аэропорт с требованием прекратить огонь в секторе Газа? Тем более что до конечного пункта - Вильнюса оставалось несколько минут полёта! Пилот самолёта запрашивал разрешение на посадку в Польше и Украине, но там ему ОТКАЗАЛИ! Потому самолёт и приземлился в Минске. То, что эту "спецоперацию" провернули англичане, косвенно подтверждает реакция США. Как сказал Байден, у США нет доказательств причастности России к этому инциденту... А кто-нибудь припомнит, когда США нужны были доказательства, если они замыслили что-то в своих интересах?Василиса ОдинНу, тогда, получается, Лукашенко сыграл на руку британским спецслужбам!)))))))) У автора бронебойная логика.))))Элина МорозоваЛукашенко клюнул на провокацию.Василиса ОдинДа, Батька уже не тот... Как же его обвели вокруг пальца!Элина МорозоваБатька всегда был с прибабахом. Но в данном случае формально он действовал в рамках международных правил (согласившись принять самолет с предполагаемой бомбой на борту). И арестовал гражданина Белоруссии в соответствии с законом. Тот был в розыске. Хотя ему это было не выгодно. Ну а вся провокация была шита белыми нитками. Запад просто пожертвовал мелкой пешкой ,ради построения выгодной для себя позиции. А батьке теперь придется отказываться от позиции " и вашим и нашим".Александр СимаковЛогика автора тут не причём. Лукашенко поставили, выражаясь шахматным языком, в положение цугцванг, когда любой ответный ход приводит к ухудшению ситуации. Откажи Лукашенко в посадке "заминированному самолёту", его бы обвинили в негуманности, жестокости и прочее (а если бы при этом вдруг самолёт и правда взорвали?). Посадили самолёт в Минске и не АРЕСТОВАЛИ находящегося в розыске Протасевича? Потеря имиджа как Лукашенко, так и белорусских спецслужб и правосудия, троллинг и насмешки со стороны оппозиции и западных средств массовой информации. А потому белорусские силовики действовали строго в рамках международных правил и своего законодательства. А потому все наезды со стороны западных "друзей" не имеют оснований.Элина МорозоваКак говорится, смотри кому это выгодно. Белороуссия получила новые санкции.Комментировать
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