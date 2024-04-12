Жапаров: кабмин Киргизии не причастен к прекращению обслуживания карты "Мир"

Правительство Киргизии не причастно к прекращению обслуживания карты "Мир", такое решение принял межбанковский процессинговый центр (МПЦ), функционирующий отдельно от кабмина и управляющийся коммерческими банками.
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