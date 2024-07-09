Отловленный в Приморье тигр находится в очень тяжелом состоянии

В Приморском крае в Центр «Тигр» поступил очень сложный пациент. Отловленный недавно тигр находится в очень тяжелом состоянии и нуждается в операции, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу центра.
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