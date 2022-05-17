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Из-за нелегальных показов «Бэтмена» и других фильмов кинотеатр «Москва» расторг договор с арендатором

Из-за нелегальных показов «Бэтмена» и других фильмов кинотеатр «Москва» расторг договор с арендатором

Кинотеатр «Москва» во Владивостоке в одностороннем порядке разорвал контракт с арендатором, который устроил нелегальные показы новых фильмов, в частности, «Бэтмена» и «Соника 2 в кино».

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