Кровлю в здании барнаульского планетария хотят отремонтировать почти за 10 млн рублей

Замена кровли — часть большого капитального ремонта "Родины", который запланировали власти Барнаульские власти намерены отремонтировать кровлю в здании барнаульского планетария на проспекте Ленина, 19 (бывший кинотеатр "Родина").
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