Минюст подготовил новые условия снятия запрета на фирмы-«матрешки»

Минюст доработал законопроект, отменяющий запрет на создание так называемых фирм-«матрешек» — структур, когда одно юрлицо может владеть 100% долей другого, которое, в свою очередь, владеет 100% третьего и так далее, сообщает РБК со ссылкой на письмо замруководителя аппарата правительства Ильи Трунина помощнику президента — начальнику Государственно правового управления (ГПУ) администрации президента (АП) Ларисе Брычевой.