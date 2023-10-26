В составе жилого комплекса на Волоколамском шоссе построят еще пять 15-этажных корпусов

В составе жилого комплекса City Bay на Волоколамском шоссе появятся новые жилые корпуса. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на его председателя Игоря Войстратенко.