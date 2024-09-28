Подозреваемый в покушении на убийство пасынка доставлен к следователям Красносельского района Вместе с задержанным, предположительно, прибыла его супруга.
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Подозреваемый в покушении на убийство пасынка доставлен к следователям Красносельского района Вместе с задержанным, предположительно, прибыла его супруга.