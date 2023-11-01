Назван ожидаемый тариф на будущей магистрали Москва—Петербург

Расходы на поездку до Северной столицы после открытия ВСМ снизятся почти на 18%. Минтранс и Минэкономразвития согласовали подход к тарифу и ожидаемый пассажиропоток для будущей магистрали Москва — Петербург.
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