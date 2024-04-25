Участие Украины в стамбульских мирных переговорах 2022 года сводилось к согласованию своей позиции с «тремя начальниками», сообщает 25 апреля помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
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