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Победа ЦСКА в 4 раза более вероятна, но «Лига Ставок» вернет деньги, если «Сочи» проиграет

ЦСКА встретится с «Сочи» в матче 4-го тура чемпионата России. Москвичи недавно разгромили «Локомотив» в дерби, к тому же тренер Владимир Федотов хорошо знает возможности своей бывшей команды.

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