МЧС: в Красноярске загорелся жилой дом, площадь пожара составила 500 кв. метров

В Красноярске в переулке Маяковского загорелся жилой многоквартирный дом. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, в тушении задействовали 37 единиц техники, сообщило на своем сайте Главное управление МЧС России по Красноярскому краю.
В Красноярске в переулке Маяковского загорелся жилой многоквартирный дом. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, в тушении задействовали 37 единиц техники, сообщило на своем сайте Главное управление МЧС России по Красноярскому краю.
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